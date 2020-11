"Son patéticos, ¡basta!": Fran García-Huidobro arremete contra los hombres casados que la "jotean"

La animadora y periodista Fran García Huidobro arremetió en redes sociales contra los hombres casados que la “jotean” mediante mensajes por interno.

En su historia de Instagram, la ex Canal 13 le paró los carros en seco a los jotes. “Que ‘alguien’ le informe a los hombres comprometidos que sus ‘joteos’ son patéticos… ¡Basta! no estamos para eso, al menos no por aquí", escribió la conductora.

Después, García-Huidobro subió un video donde entregó más detalles. “Los tenemos súper cachados. Se lindorfean, mandan mensajes privados y sabemos que tienen señora. Qué feo eso, no lo hagan”.