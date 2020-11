Germán Valenzuela y su nueva vida en el sur del país: "Esta pandemia me enseñó que tengo que tratar de ser feliz hoy"

En una nueva etapa en su vida se encuentra Germán Valenzuela, el histórico reportero del "Buenos Días a Todos".

En entrevista con Las Últimas Noticias, contó que hace dos semanas se sometió a un bypass gástrico, y que se está construyendo una casa en Pocoihuen Bajo, en la comuna de Cochamó en la Región de Los Lagos.

"Ahora empecé a darles valor a las cosas más simples. Me empecé a ir de vacaciones a la carretera Austral acampando, me gusta el campo", señaló.

En ese sentido, relató que "este es el resultado de un sueño, donde quiero vivir mi última etapa de la vida sin los problemas de Santiago porque estoy en los 50. Los últimos 15 años los voy a vivir como siempre quise vivir. Esta pandemia me enseñó que tengo que tratar de ser feliz hoy. En 20 días me operé y empecé a construir. Espero que la casa esté terminada en febrero".

Sobre su operación, afirmó que "en el encierro me puse a comer y a tomar, estaba en los 106 kilos. Se me estaban agregando enfermedades como resistencia a la insulina que me llevaba galopando a la diabetes en tres o cuatro meses, hipertensión y apnea del sueño: roncaba que echaba abajo el edificio. Entonces me hice un bypass gástrico. En 15 días he bajado 15 kilos".

Kel Calderón: "Nunca pensé que mi mamá, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí" "He crecido más en estos meses que en los últimos diez años", señaló Kel, quien se refirió a su estado tras el caso Nano Calderón.

"Capaz que para el resto no se note tanto, pero yo sí lo noto porque ya cambié de talla. Me faltan por bajar 15 más de aquí a fin de año. Lo hice también porque como me quiero venir al sur, voy a estar alejado de los centros de salud urbanos", indicó.

Por último Germán Valenzuela, quien actualmente trabaja en la radio Estilo FM que llega a todas las regiones menos Santiago, contó que nunca quiso volver a la televisión, afirmando que "me da pudor cuando veo gente llorando en la tele, porque uno ya ganó plata suficiente. Es como si la televisión tuviera la obligación de mantenerlos de por vida".