Ignacio Gutiérrez asegura que en CHV contrataron actores para enseñarle a verse más gay en pantalla

Ignacio Gutiérrez se confesó en el nuevo live de Instagram de Teresita Reyes, "A Calzón Quitao", relatando un nuevo capítulo de su salida de Chilevisión.

El animador salió del canal en 2016, instancia en la que ganó una demanda en contra del canal al que acusó de discriminación, por pedirle que acentuara ciertos rasgos aludiendo a su orientación sexual.

"Yo hubiese preferido que me echaran y que me dijeran malo. Que no les gustaba mi pega… Cualquier cosa. Pero ni siquiera me estaban despidiendo, sino que contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado, a vestirme de tal forma para que yo de verdad me viera gay en pantalla y así una seguidilla de reuniones en que tú dices, '¿cómo?"", agregó.

En este sentido, reconoció que se "bloqueó" y que no pudo contestar. "Hoy día estoy más grande, han pasado varios años. Hoy ese dolor me permite enfrentar altos y bajos en mi vida de una manera un poquito más simple", reflexionó.