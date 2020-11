Insólito momento en "Carmen Gloria a tu servicio": demandada se va del estudio

El martes recién pasado se vivió un insólito e incómodo momento en el programa de TVN "Carmen Gloria a tu servicio", esto luego de que la demandada se retirara del estudio y manifestarle que no le importaba lo que pensara la jueza.

El caso correspondía a Maximino, quien demandó a Tamara a abandonar el departamento que le arrienda a su hija en la Florida, y del cual no paga el arriendo ni las cuentas del agua y la luz.

Kel Calderón: "Nunca pensé que mi mamá, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí" "He crecido más en estos meses que en los últimos diez años", señaló Kel, quien se refirió a su estado tras el caso Nano Calderón.

Debido a que se trataba de una vivienda social, y que tiene prohibición de arrendamiento, sólo se llegó a un acuerdo de palabra con Tamara.

La reacción de la demandada

“Yo llego hasta acá, no quiero continuar. Me voy a ir del lugar, señora Carmen Gloria, llego hasta acá. Desde atrás viene esto medio raro. No soy ninguna sinvergüenza, dejaré el departamento lo antes posible”, lanzó Tamara.

“La sinvergüenzura jamás me ha parecido entendible”, dijo la jueza Carmen Gloria Arroyo, a lo que la demandada respondió que es "fácil decirlo ahí sentadita”, retirándose del estudio indignada.

A la jueza no le quedó más que ofrecerle disculpas a Maximino, ya que el caso quedó sin resolver.