Soledad Onetto y caso Viñuela: "Nadie me ha dicho que tengo que declarar"

El abogado de José Miranda, el camarógrafo que está demandando a José Miguel Viñuela por haberle cortado el pelo durante su aparición al aire en "Mucho gusto", fue claro. Pues Roberto Ávila, aseguró que tanto Michelle Adam, como Soledad Onetto y Diana Bolocco iban a ser citadas en calidad de testigos en medio del proceso civil.

Un proceso Miranda exige una indemnización de 100 millones de pesos, por daños que le habrían generado el incidente ocurrido hace ya cinco meses en el matinal de Mega. Pero, según consigna BioBio al menos Onetto no ha sido llamada hasta el momento.

Dispuesta a asistir

La periodista comentó al programa "Hola Chile", no ha recibido llamados ni citaciones para asistir a tribunales. Eso sí, aseguró que está dispuesta a hacerlo si se diera el caso. "No tengo problemas, a mí nunca me han citado, nadie me ha dicho que tengo que declarar. Si estoy citada a declarar, tengo que ir a declarar", explicó.

Onetto dejó el matinal el viernes recién pasado de manera de poder enfocarse en su labor en el área de prensa de la estación del grupo Bethia. Por su parte, Viñuela acaba de volver a aparecer en el programa.