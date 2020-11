"El último tour del mundo": Bad Bunny estrena su nuevo álbum y así reaccionan los fans en redes sociales

Bad Bunny lanzó su tercer álbum de año, titulado "El último tour del mundo" y en donde incluye su hit "Dákiti" junto a Jhay Cortez.

La placa contiene 16 canciones, en donde destaca además una colaboración con Rosalía llamada "La noche de anoche".

Además de los dos mencionados temas, el disco incluye las siguientes canciones: "El Mundo es Mío", "Te mudaste", "Hoy Cobré", "Maldita Pobreza", "Te deseo Lo Mejor", "Yo Visto Así", "Haciendo que me amas", "Booker T", "La Droga", "Trellas", "120", "Antes Que Se Acabe" y "Cantares de Navidad".

Uno de los temas que más llamó la atención en redes sociales fue "Booker T", el cual hace alusión al exluchador de la WWE del mismo nombre y en donde suena su reconocida frase "Can you dig it sucka?".

Can you dig it, sucka? Salute to @sanbenito. Congrats on the new album! https://t.co/zZzoK806mq — Booker T. Huffman (@BookerT5x) November 27, 2020

"Yo no hago canciones, hago himnos para que no caduquen", señala Bad Bunny en dicha canción.

Cabe recordar que el artista, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, ya lanzó este año dos álbum: "YHLQMDLG" y "Las que no iban a salir".

La reacción de los fans al álbum de Bad Bunny

El cantante se convirtió en tendencia en redes sociales tras el estreno de "El último tour del mundo", en donde los usuarios dieron sus impresiones sobre el disco y las canciones.

Bad Bunny: Mirando las estrellas me acordé de ti y me pregunté si habrá alguien para mi…

YO: pic.twitter.com/GMhxQ517HP — 🚀Dare to Dream 🎇 (@alexmmartin27) November 27, 2020

Profesores de historia del arte en 2032: Escuchar los siguientes álbumes de Bad Bunny pic.twitter.com/RtM859g32K — Jputoamo (@JPFDEZ_) November 27, 2020

Cuando Bad Bunny y Rosalía dijeron: "Y ya me ha pasa'o que me han ilusiona'o, Y ya me ha pasa'o que me han abandona'o, Y ya me ha pasa'o que no está' a mi la'o, Y ya me ha pasa'o." I really felt that. pic.twitter.com/sn36j3wlcS — 🌆El Cosmopolita🌈 (@sugar_saady) November 27, 2020

bad bunny nos ha tatuado esta frase en el alma 💔 pic.twitter.com/FSbukmTgfV — ; (@alvaroxsev) November 27, 2020