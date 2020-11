Begoña Basauri se desahogó sobre Felipe Braun: "Hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos"

Hace 10 años, Begoña Basauri se vio envuelta en un escándalo de una supuesta infidelidad con Felipe Braun, que en ese tiempo estaba en pareja con María Elena Swett y quien habría encontrado a los dos en una fiesta.

Para la actriz "hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos. No entendíamos cuando alguien no puede consentir es abuso y no tiene segunda lectura. Creo que si eso hubiese pasado hoy día, la repercusión hubiera sido muy distinta".

Caso Nano Calderón: fijan audiencia de procedimiento abreviado El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de procedimiento abreviado por el caso Nano Calderón para el miércoles 16 de diciembre.

En conversación con Francisco Saavedra por medio de Instagram, el animador le preguntó si durante su estadía en Mucho Gusto sintió "que fue una vitrina para que el público te conociera más, para que realmente se sacaran prejuicios tuyos que tenías encima".

Algo que Basauri asintió y aseguró que "yo quería que al gente supiera". "Cuando tú sufres un abuso, uno está mucho rato tratando de entender por qué te pasa. La repercusión que tuvo Las Tesis con 'un violador en tu camino' no es casualidad. Es porque las mujeres sentimos que es nuestra culpa", agregó.

La ex panelista de matinal del Mega confesó que "durante muchos años sentí que si yo no me hubiese curado en esa fiesta no me hubiese pasado lo que me había pasado, por lo tanto era mi culpa".

Además, la actriz también profundizó sobre cómo se hizo una imagen de ella durante esa época, señalando que "los medios de comunicación crean realidades" y que se arrepiente de "no haber salido a parar los carros de una y haber dicho que 'paren, cortémosla"".

"Han pasado diez años y todavía tener que leer comentarios de mujeres, únicamente de mujeres, en que yo digo: ¿Cómo en diez años no te das la oportunidad de conocer a una persona y entender que también los medios de comunicación crean realidades y crean realidad que no siempre son la realidad?", dijo la actriz.

Finalmente, Basauri aseguró que "si yo veo un programa de farándula en que están haciendo bolsa a una persona y todos me culpan de cosas y no hay respuesta de mi parte, porque yo estaba preocupada en ese instante de sanarme de otras cosas… Yo también me odiaría, probablemente".

Begoña Basauri y sus compañeras de Socias realzaron un video contra la violencia de género: