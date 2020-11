Caso Nano Calderón: fijan audiencia de procedimiento abreviado

Hernán Calderón Argandoña, quien está formalizado por parricidio frustrado contra su padre Hernán Calderón, tendrá un procedimiento abreviado.

Según informa Emol, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que la audiencia quedó fijada para el miércoles 16 de diciembre.

"Notifíquese al imputado, a través de su defensa de conformidad al artículo 28 del Código Procesal Penal", señala el documento.

En ese sentido, si el imputado reconoce los hechos, puede optar a una salida alternativa y no llegar a un juicio oral.

Cabe recordar que Nano Calderón fue detenido a mediados de agosto pasado.

Este viernes en tanto Las Últimas Noticias publicó una entrevista a Kel Calderón, en donde confirmó el quiebre con su padre tras el caso.

Kel Calderón confirma quiebre con su padre: "Al final uno no puede salvar a una persona de sí mismo" Kel señaló que hace meses que no habla con su padre tras el caso Nano Calderón. "Creo que tomó una decisión equivocada", afirmó.

"Él estaba sobrepasado con la situación. Estaba sufriendo mucho por tener a su hijo privado de libertad. Al final, la sensación tanto mía como la de mi hermana Francisca es que lo único que le empezó a importar fue eso. Los sentimientos opacaron un poco a la razón", expresó.

"Fue súper triste porque al final uno no puede salvar a una persona de sí mismo. Obviamente esto no quiere decir que yo no quiera a mi papá, pero claramente en un minuto, a pesar de que uno quiere hacer lo mejor y tiene las mejores intenciones, tomamos posiciones diametralmente distintas. A nosotras nos citó fiscalía a declarar y nosotras accedimos para colaborar con la justicia. Obviamente por eso se rompieron las relaciones. No hablo con él desde esa fecha. Él decidió representarse solo porque no estaba de acuerdo con todo lo que pensábamos las personas que estaban a su alrededor", afirmó Kel.