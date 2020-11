Polémica en "Mentiras Verdaderas": Renato Garín acusa que lo bajaron a última hora y Eduardo Fuentes alude a "equilibrios editoriales"

Una polémica se desató a raíz de la edición de ayer jueves del programa "Mentiras Verdaderas" de La Red. El diputado Renato Garín, quien estaba invitado para conversar sobre las denuncias por triangulaciones en contra del Presidente Sebastián Piñera, acusó que lo bajaron a última hora. Posteriormente, el conductor del espacio, Eduardo Fuentes, respondió apuntando al "equilibrio editorial".

"Me bajaron: Iba rumbo al canal para el programa Mentiras Verdaderas y fui avisado ¡Por Whatsapp! de que no estaba incluido en la pauta, pese a ser invitado ayer y tener un móvil asignado por el mismo canal", manifestó Garín a través de una publicación en Twitter cerca de las 21:30 horas (el programa comienza a las 22:30).

ME BAJARON: Iba rumbo al canal para el programa @mentiraslared y fui avisado ¡Por Whatsapp! de que no estaba incluido en la pauta, pese a ser invitado ayer y tener un móvil asignado por el mismo canal. pic.twitter.com/kRhWxuPf4D — Renato Garin #ConvenciónConstitucional (@GarinDiputado) November 27, 2020

Posteriormente, en plena transmisión, Eduardo Fuentes se refirió a la denuncia de Garín. "Para dedicar más tiempo a esa conversación con Gino Lorenzini, se le pidió las respectivas excusas a Renato Garín para no asistir a esta conversación y poder tener a Gino Lorenzini, poder dedicarnos de forma plena a eso y porque también, en pos de los equilibrios editoriales, nos parecía que tener a dos personas con una postura, no digo similar, pero dos personas que estaban en un lado de la contienda, sin tener a otra persona desde el otro ámbito que pudiera contrarrestar técnicamente esos dichos, nos parecía inadecuado", partió diciendo el animador de La Red.

"Quisimos tener a esa otra persona, desde el otro ámbito, que contrarrestara técnicamente las acusaciones que podrían plantearse sobre la mesa, desde el punto de vista técnico. Lamentablemente no nos fue posible. Así como en su oportunidad invitamos al director del Sernac y rechazó la invitción, esta vez invitamos al presidente del Banco Central Mario Marcel, al superintendente de Pensiones Osvaldo Macías, ambos se excusaron de participar, intentamos con otras personas vinculadas, ex superintendentes, gente vinculada al ámbito financiero, pero lamentablemente no pudimos contar con nadie", continuó.

La baja de Gino Lorenzini

Tras la decisión de sacar a Renato Garín, el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, decidió bajarse del programa. Y el propio Eduardo Fuentes tuvo que salir a explicar la situación.

"Al enterarse Gino Lorenzini que no vendría el diputado Garín, decidió bajarse del programa, cuestión que ha ocurrido en los últimos minutos, por eso incluso alcanzamos a anunciar su presencia acá. Él declina venir, porque considera que su lealtad está con el diputado Garín y por eso no quiso asistir al programa", dijo.

Eduardo Fuentes fue más allá y entregó un comentario personal sobre la decisión de Lorenzini: "en lo personal, lamento mucho la decisión de Gino de no asistir al programa. Entiendo sus razones, pero lamento no poder tener la oportunidad de conversar en un programa como el nuestro, donode por primera vez él pudo decir aquello, considerando que hay una sensación en la audiencia de que los medios no consideran ese tipo de denuncias. Nosotros acá íbamos a tener la oportunidad, como tantas otras veces, de hablar dos horas al respecto y que el pudiera exponer sus puntos de vista. Lamento que haya tomado esa decisión, es válida, legítima, pero lo lamento".