Blanca Lewin recordó la presión que sintió al grabar "Lola": "Era súper chocante, violento"

Blanca Lewin recordó la presión que sintió al grabar "Lola", la telenovela que emitió Canal 13 en 2007.

En conversación con el programa que transmite Martín Cárcamo en Instagram, "Almorzando con el rubio", la actriz recorrió su trayectoria, revelando lo que sintió durante la mencionada producción.

"Me acuerdo que me fui manejando un día desde el canal a mi casa, y veo que, en todos los paraderos de micro, desde Providencia hasta Los Leones, estaba mi cara, y eso para mi fue heavy, nunca me había pasado algo así y recién yo empecé a dimensionar lo que era esto. Era súper chocante, era violento me acuerdo, al principio", expresó en declaraciones consignadas por Radio Bío Bío.

Eso sí, la actriz indicó que "pero también tenía conciencia de que yo había buscado estar ahí, no me había imaginado que iba a ser una teleserie como 'Lola"".

"El nivel de presión que yo tenía… me acuerdo que paseaba por los pasillos del canal y salía gente de los estudios, hasta de prensa, a decirme 'oye, confiamos en ti"", recordó.

Por último, Blanca Lewin afirmó que "como que el éxito de todos en el canal dependía de mi actuación, me lo hicieron sentir harto".