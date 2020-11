Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este domingo 29

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Es momento de buscar tu equilibrio mental, corporal y espiritual. Comienza por el que más te acomode y verás como la energía se va renovando y mejorando.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Valórate más que nada en el mundo, cuídate, ámate, debes ser tu prioridad, no habrá nada más importante que tu bienestar en tu vida.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

A veces no todo puede ser tan perfecto, pero si lo estás disfrutando y eres feliz enfócate en vivir el presente como a ti te apetezca.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

La vida cada día te sorprende, ha pasado de todo últimamente, es bueno que te aferres al presente, mantengas los pies en la tierra y cada sentido alerta.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Si tienes la intención de transformar tu vida, comienza a creer en tus sueños y confía en que la vida está para que tú hagas lo que más desees con ella.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Es momento de tomar decisiones, debes estar tranquilo y sentir seguridad de ti, confía en tu intuición y aléjate de todo aquello que te hace daño.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Hacer una limpieza muy profunda a tu espacio y a tu ser es una buena opción, necesitas respirar aire limpio y renovar todas tus energías para poder continuar con más ánimo.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Si sientes la necesidad de descansar intenta darte el tiempo para hacerlo, no es bueno que te sobreexijas tanto, regula tu sueño y haz tu día productivo y organizado.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

En la vida no todo es negro y blanco, sabes que hay un sinfín de caminos por recorrer procura siempre tomar la decisión que te lleve por el camino que más puedas gozar.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

La racionalidad juega un rol fundamental para este período, en el cual más que nunca debes pensar con la cabeza cada uno de tus actos y la vez tener conciencia de ellos.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Son momentos un poco difíciles en el ámbito laboral o educacional, porque te están pidiendo el ciento por ciento de ti, por lo mismo debes tener tus pausas de autocuidado y respiración.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Siempre has sido auténtico y racional, pero tu intuición en el amor no es lo más preciso que tiene tu persona, por eso no le hagas demasiado caso cuando de amor se trata.