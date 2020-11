Antonio Vodanovic y supuesta pelea con Myriam Hernández: "Es la noticia más absurda que he escuchado"

Antonio Vodanovic desmintió este domingo los rumores sobre una supuesta discusión entre él y Myriam Hernández en "Yo soy".

En entrevista con El Mercurio, el exanimador del Festival de Viña del Mar afirmó que "con Myriam tengo una relación de amistad de 40 años. Lo de la supuesta pelea es la noticia más absurda que he escuchado".

"No me he dado el tiempo de desmentir, lo hago ahora porque se dio el tema. Pero tras terminar de grabar el programa, fuimos a un cóctel en la casa de Myriam con todo el equipo. También soy muy amigo de su marido (el productor musical Jorge Saint Jean)", expresó.

Antonio Vodanovic descartó además ser candidato a alcalde de Viña del Mar en las próximas elecciones municipales.

"Yo no soy político, no tengo lobby político… No sería candidato. A estas alturas de mi vida quiero vivir en paz", remató.