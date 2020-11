La despedida de Mark Hamill a David Prowse: "Era un hombre amable y mucho más que Darth Vader"

A los 85 años falleció este domingo David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en la trilogía original de "Star Wars".

Uno de los nombres que despidió al intérprete fue Mark Hamill, el recordado Luke Skywalker.

"Es muy triste escuchar que David Prowse ha fallecido. Era un hombre amable y mucho más que Darth Vader", resaltó en su cuenta de Twitter.

"Actor-Esposo-Padre-Miembro de la Orden del Imperio Británico-3 veces Campeón Británico de Halterofilia e Ícono de Seguridad, el Hombre del Código de la Cruz Verde. Amaba a sus fans tanto como ellos lo amaban a él", expresó Hamill.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020