Fallece Roberto "Puck" Miranda: actor de la famosa telenovela mexicana "Rebelde"

El actor Roberto "Puck" Miranda, quien participó en producciones como "Cómplices al rescate", "Vecinos" y la famosa telenovela mexicana "Rebelde", falleció el pasado viernes por causas que se desconocen.

La Asociación Nacional de Actores (Anda) confirmó el deceso del artista a través de redes sociales.

"La Anda lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Roberto López Miranda "Puck Miranda", ocurrido el día de hoy (viernes)", señalaron.

Su papel más reconocido en Latinoamérica es en "Rebelde", telenovela que fue una sensación y en donde interpretó a Cosme Méndez, padre de Giovanni Méndez, encarnado por Christian Chávez.

Miranda comenzó su carrera actoral en 1983, según consigna el diario azteca El Universal, participando en películas y series de televisión.

"Puck" Miranda como Cosme Méndez en "Rebelde". Captura

Su apodo de "Puck" en tanto proviene de uno de los personajes de la obra de William Shakespeare "Sueño de una noche de verano".

"Hace como 40 kilos de eso era muy delgado, muy jovencito y por eso se me dio el personaje para la compañía titular de Bellas Artes y de ahí me comenzaron a conocer como el Puck y sin yo preguntarlo, cuando ingreso a la Anda como actor profesional me dan mi credencial con mi nombre verdadero, Roberto López Miranda, y nombre artístico Puck Miranda", recordó en una entrevista al canal Cine Mexicano en YouTube.

Cabe mencionar que "Puck" Miranda también fue director teatral, y además apareció en otras producciones como "La Chilindrina en apuros" y "Las verduleras del amor".