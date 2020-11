Alfredo Castro arrasa en premios del Festival de cine de Guadalajara

Este fin de semana se cerró una nueva versión del reconocido Festival de teatro de Guadalajara y el actor chileno Alfredo Castro fue galardonado en tres categorías: Premio Maguey (dedicado a filmes de temática LGBT+) y el Premio Mezcal (que premia a los actores ) por su rol personaje en la cinta Tengo miedo torero, además de Mejor Actor Iberoamericano de Ficción por su actuación en Karnawal.

El triple reconocimiento, fue agradecido por el actor en el Portal Rosa Distrito, donde señaló que “Yo tengo un cariño muy grande por Guadalajara, fui premiado como mejor actor en el 2010 con la película ‘Post mortem’ de Pablo Larraín y lamento en el alma no haber podido estar presente este año, fue muy difícil salir de Chile, pero estoy feliz de que la película se esté viendo por allá”.

Además, agregó su reconocimiento al desaparecido autor de la obra “Pedro Lemebel que estuvo muchas veces en la FIL, fue un activista LGBTIQ+ por más de 40 años, luchando por los derechos de la comunidad y hace unos 15 años él me citó a un café y me dijo que quería que yo hiciera ‘La Loca del Frente’ y fue un honor muy grande para mí, me siento muy contento de que así sea”.

El Festival de Cine de Guadalajara premió además a otras dos cintas chilenas: Mejor Ópera Prima Iberoamericana de Ficción fue para la cinta "Piola" de Luis Alejandro Pérez y "Araña" de Andrés Wood que fue elegido como el Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción.