La confesión de Catalina Pulido: "Mientras más conozco a las feministas, más machista soy"

La entrevista que realizaron "Las Indomables" a Marcelo Ríos dejó la grande…debido a las graves acusaciones que hizo el extenista en contra de la diputada del PH, Pamela Jiles, de quien sostuvo que lo intentó violar, lo que al otro día, descartó.

Así se comenzó a escribir lo que dejó aquel capítulo del programa de YouTube que conducen Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Y esta última además, ha sido duramente criticada en redes sociales por las reflexiones que hizo en ese programa.

"Yo soy machista. Lo reconozco. Absolutamente. Mientras más conozco a las feministas, más machista soy", dijo la actriz.

"Me gustan más los hombres que la tontera de las minas. No me gusta como están llevando… De hecho, me dan compasión los hombres, que los pobres van a tener que ir a la notaría antes de tomarles la mano", indicó.