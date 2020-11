Marcelo Ríos recuerda su matrimonio con Kenita Larraín: "Lo pasé como el hoyo, era puro sexo..."

Marcelo Ríos recordó detalles de su matrimonio con María Eugenia "Kenita" Larraín, y que duró apenas unos meses en el año 2005. En conversación con el webshow "Las Indomables" de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, el extenista aseguró que junto a la exmodelo "lo páse como el hoyo".

Las declaraciones del "Chino" llegaron una vez que Maldonado le preguntó: "¿Paula (actual esposa de Ríos) ha sido el gran amor de tu vida o has tenido otros amores?".

Allí el ex número uno del mundo no dudó en contestar fiel a su estilo: "oye la pregunta hueona. Si he tenido tres amores antes, más, mejores…".

"Y siempre he dicho que mis otros dos matrimonios fueron como las hueas. Siempre. Lo pasé pésimo. Y siempre me han criticado porque la mujer puede hablar del hueón, que era como el hoyo, pero el hombre, según aquí, no puede hablar. Y eso lo encuentro mal", tiró el exdeportista.

Ahí no tuvo filtro para ahondar en su matrimonio con Larraín: "Si yo digo que mi matrimonio fue malo, fue malo. ¿Cuál es el problema? Con la Kena lo pasé como la callampa, como el hoyo, mal, no fue ni relación, era puro sexo, listo, se acabó", afirmó.

Ríos también tuvo palabras para Giuliana Sotela, su primera esposa. "Con la Guliana éramos pendejos, inmaduros, no supimos llevar la huea, cagó la huea. ¿Cuál es el problema que diga la verdad?" sostuvo el Chino quien agregó que "con mi familia tengo hijos, lo paso la raja, mi señora tiene tema. Con la Kena hueón, con raja hablabas de los bikinis que se ponía allá en Punta Arenas".