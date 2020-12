Nuevo hito: Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify en Chile y el mundo este 2020

A pesar de las complejidades de 2020, donde el artista contrajo coronavirus, Bad Bunny está cerrando un año estelar. Porque según anunció Spotify, el puertorriqueño consiguió la mayor cantidad de reproducciones este año, con 8.300 millones a nivel mundial.

El artista, de nombre Benito Martínez Ocasio, además lanzó la semana pasada el disco "El último tour del mundo", encabeza una lista cuyo Top 5 completan Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd.

"YHLQMDLG", el segundo disco de Bad Bunny, tuvo más de 3.300 millones de reproducciones y lidera la lista de álbumes más escuchas mundiales en Spotify a nivel global. Le siguen "After Hours" de The Weeknd, "Hollywood’s Bleeding" de Post Malone, "Fine Line" de Harry Styles y "Future Nostalgia" de Dua Lipa.

"El último tour del mundo": Bad Bunny estrena su nuevo álbum y así reaccionan los fans en redes sociales "Yo no hago canciones, hago himnos para que no caduquen", dice Bad Bunny en la canción "Booker T". Además, incluye una colaboración con Rosalía.

En cuanto a la canción más escuchada en Spotify durante el año es "Blinding Lights" de The Weeknd, single que superó las 1.600 millones de reproducciones. En el segundo y tercer lugar están "Dance Monkey" de Tones And I’s y "The Box" de Roddy Ricch's, respectivamente. La cuarta canción con más streamings del año es "Roses – Imanbek Remix" de Imanbek y SAINt JHN, seguida de "Don’t Start Now" de Dua Lipa.

En Chile

La música urbana también se quedó con los primeros puestos en nuestro país. El artista más escuchado de 2020 Bad Bunny, seguido de Anuel AA, J Balvin, Mike Towers y Sech. La canción con más reproducciones en Chile fue "Tusa" de Karol G junto a Nicki Minaj, mientras que "Tak Tiki Tak" de Harry Nach fue la canción de un artista local más escuchada en el país.

En la categoría de los artistas chilenos más escuchados en nuestro país, Pablo Chill-E lideró las preferencias, seguido de Santaferia, Cami, Harry Nach y Los Prisioneros. A su vez, Mon Laferte se posicionó como la artista chilena más escuchada a nivel mundial.

El Top 5 de artistas femeninas chilenas más escuchadas en nuestro país fue: Cami, Mon Laferte, Paloma Mami, Denise Rosenthal y Francisca Valenzuela.