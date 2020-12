Ellen Page anuncia que es transgénero: ahora es Elliot Page

Es hora de despedirse de la actriz Ellen Page, conocida por sus roles en 'Juno' y 'The Umbrella Academy' y dale la bienvenida a Elliot Page.

Page publicó un comunicado en sus redes sociales, dando a conocer su cambio de género y que dejará de ser Ellen para empezar a ser Elliot.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por la gente increíble que me ha apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo genial que me siento al amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. He sido inspirado sin cesar por tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y seguiré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", comienza el post.

"También pido paciencia. Mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y saber lo privilegiado que soy, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasión, el odio, las 'bromas' y la violencia. Para ser claro, no estoy tratando de amortiguar un momento que es alegre y que celebro, pero quiero abordar el cuadro completo. Las estadísticas son asombrosas. La discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel, y tiene consecuencias horribles. Sólo en 2020 se ha informado de que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de las cuales eran mujeres trans negras y latinas. A los dirigentes políticos que trabajan para criminalizar la atención de la salud de las personas trans y que niegan nuestro derecho a existir, y a todos los que con una plataforma masiva siguen vomitando hostilidad hacia la comunidad trans: tienen las manos manchadas de sangre. Desencadenáis una furia de rabia vil y degradante que cae sobre los hombros de la comunidad trans, una comunidad en la que el 40% de los adultos trans han tenido algún intento de suicidio. Ya es suficiente. No estás siendo 'cancelado', estás haciendo daño a la gente. Yo soy una de esas personas y no nos quedaremos callados ante esos ataques".

El texto termina: "Me encanta ser trans. Y me encanta ser 'marica'. Cuanto más me abrazo y abrazo plenamente lo que soy, más sueño, más crece mi corazón y más me desarrollo. A todas las personas trans que lidian con el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: os veo, os amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor".