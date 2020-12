Pedro Pascal protagoniza la portada de Entertainment Weekly y es elegido uno de los "entertainers" del año

Pedro Pascal sigue conquistando Hollywood. Protagonista de la exitosa serie "The Mandalorian", uno de los rostros de la próxima "Wonder Woman 1984" y ahora portada de la conocida revista Entertainment Weekly, en donde fue elegido como uno de los "entertainers of the year".

El actor chileno habló en la publicación sobre su trabajo en la producción de Disney, de lo que significa compartir escena con Baby Yoda y trabajar con la comediante Amy Sedaris.

.@PedroPascal1 is one of our 2020 #EntertainersOfTheYear! We have spoken. @TheMandalorian may hide his face but Pascal’s portrayal of the bounty hunter still shines, flying high in #StarWars’ epic TV adventure. https://t.co/MGoKis7jEr Story by @chancelloragard pic.twitter.com/fVhouLsQPO — Entertainment Weekly (@EW) December 1, 2020

"Amo a The Child, es realmente adorable, y es tan fascinante verlo funcionar, pero alguien que te haga reír en tu casco siempre será mi cosa favorita", expresó.

De igual manera, aseguró que sabía desde el inicio que Baby Yoda sería un fenómeno. "Sabía que probablemente haría que la gente se enamorara del programa", indicó.

Sobre su experiencia haciendo "Wonder Woman 1984", Pedro Pascal afirmó que "fue un placer y un desafío increíble porque Patty Jenkins es una directora que ama a los actores y cuando ve que puede pedir más, lo hace. Y no hay nadie mejor, en mi experiencia, a quien dar más".

"En 'Wonder Woman', Gal Gadot y Kristen Wiig están haciendo toda la acción, hombre, ¡estoy ahí actuando, devorando sets!"

Además, aseguró que se inspiró en Nicolas Cage en su actuación en una escena en particular, en su rol como villano en la cinta.

Y justamente, compartirá pantalla con el actor de "La Roca" en el filme "The Unbearable Weight of Massive Talent", en donde también aparece Neil Patrick Harris, el recordado Barney Stinson de "How I Met Your Mother".

Pascal también estrenará próximamente "We Can Be Heroes", la cual será lanzada el 1 de enero del 2021 en Netflix.

Cabe mencionar el actor chileno ha trabajado previamente en series como "Game of Thrones", "The Good Wife" y "Narcos", además de películas como "Triple Frontera", "Kingsman: El círculo de oro" y "The Equalizer 2".