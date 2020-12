Alison Mandel aseguró ser ella quien llevó al SAG a denunciar un reality show

Alison Mandel y Begoña Basauri recordaron en su programa Socias una curiosa campaña en contra del reality Año 0, el cual en sus primeros capítulos enseñó técnicas de sobrevivencia a los participantes, donde se incluía beber su propia orina y cazar especies.

La comediante, eso sí, aseguró ser ella quien empezó las críticas en el Consejo Nacional de Televisión, incluso con una denuncia del SAG. "Me acuerdo que la Vale Roth dijo algo como 'no me quiero tomar mi papi' y yo la amo a ella", confesó Mandel y agregó que "con mi pareja de ese entonces vimos que estaban cocinando una especia protegida".

"Odio esos programas donde tienes que tomar, comer o hacer algo que no quieres, me carga", criticó Mandel, a lo que Basauri agregó que "una se siente súper presionada", para continuar recordando que en dicho programa también cazaron culebras y arañas pollitos.

Por lo mismo, la actual pareja de Pedro Ruminot señaló que "en esa época tenía una pareja que se dedicaba a la conservación de especies, todavía lo hace, y me dice que estaba prohibido lo que estaban haciendo, que esa especie estaba protegida".

"Yo ya venía con la bala pasada, así que le mandamos una carta al SAG" y agregó que "lo escribí primero en Twitter para tantear terreno y fue de lo más comentado, de hecho me contactaron desde el SAG y ellos hicieron una denuncia, todo por mi culpa".

Mandel, eso sí, aseguró que eso pasó hace mucho tiempo y que ya habló con Claudio Iturra al respecto: "me pidió hasta perdón".

