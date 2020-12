Álvaro Gómez cuestionó su detención: "¿Por qué mi caso se hace tan público y otros no?"

Álvaro Gómez se refirió a su detención por ocultación de patente en su moto, la cual manejaba además sin licencia de conducir. El actor por medio de un video en su cuenta de Instagram explicó los hechos, pidió perdón, pero por sobre todo cuestionó el actuar de Carabineros.

"¿Por qué mi caso, siendo prácticamente un caso ridículo, se tenga que hacer tan público y tan visible y otros no?", se preguntó el protagonista de Pacto de Sangre, Amanda, Las Vegas y otras recordadas teleserie.

Gómez agregó que su caso se hizo visible, "mientras lo que ocurre en la sexta comisaría de Recoleta con respecto a la desvinculación de tres importantes funcionarios, donde el Comisario por irregularidades administrativas sea catalogado de forma secreta, entonces ahí los datos se entregan de manera parcial, mientras que en mi caso se da todo".

También cuestionó al personal Policial que lo tomó detenido, quienes fueron "muy ceñido a la ley, tal vez un poco exagerado" y reconoció que le dio "vergüenza cuando me sacaron esposado a constatar lesiones de salud con un narcotraficante al lado".

El actor explicó que durante la pandemia "he dejado de hacer muchas cosas. Una de ellas es sacarle los papeles a la moto, que en realidad es un scooter que tiene todo vencido excepto el motor".

Señaló que "habitualmente no la uso, pero decidí llevarla para no andar atrasado entre dos ensayos que quedaban relativamente cerca". Ahí fue cuando en medio de un control lo detuvieron por ocultación de patente, algo que "no sabía que era un delito".

"Hay cosas importantes y otras que no. Yo estoy bien y les agradezco a todos su preocupación", cerró.

Revisa las declaraciones de Álvaro Gómez: