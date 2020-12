Disney Plus: algunos capítulos de The Mandalorian pueden generar episodios de epilepsia

Al principio del capítulo 6 de The Mandalorian, El Prisionero, aparece una etiqueta preventiva. Ella dice: “Posee contenido que podría desencadenar epilepsia fotosensible”. Y no solo en ese capítulo, sino también en otras producciones de Disney Plus. Pero ¿a qué se refiere específicamente?

Disney Plus y la epilepsia

Explica la plataforma que los efectos especiales u otros patrones de luces de video pueden afectar a las personas que sufren de epilepsia fotosensible.

La epilepsia es una crisis neurológica que genera convulsiones recurrentes. Es fotosensible porque nace como consecuencia de estímulos visuales.

Por ejemplo, en el referido episodio de The Mandalorian aparecen luces intermitentes rojas y negras.

Las personas que sufren de epilepsia podrían caer en convulsiones solo con verlo.

Disney+ también previene que el contenido 4K Ultra HD puede crear saturación de brillo y color. Esto también afectaría a la persona con sensibilidad ante ese estímulo visual.

“Procuramos asegurarnos de que todos los fans entiendan que esto puede suceder”, advierte Disney+ en su Centro de ayuda.

¿Cuál es el tratamiento contra la epilepsia y qué se recomienda ante una crisis?

De acuerdo con el portal Vivir con epilepsia, “para desencadenar una crisis el efecto luminoso debe tener una frecuencia entre los 15 y 20 herzios”.

Esta enfermedad se hizo más conocida en 1997, cuando 700 niños sufrieron la crisis mientras veían un capítulo de Pokémon. Este momento fue parodiado por Los Simpson.

La crisis fue superada y ningún niño falleció por la situación.

El tratamiento contra la epilepsia incluye el uso de fármacos, que controlan las crisis del 70-80% de las personas. También se recomienda apoyo psicológico y, en algunas instancias, operaciones neurológicas.

Ante una crisis convulsiva, lo primero que se debe hacer es conservar la calma.

Posteriormente, tratar de evitar que el paciente se lesione durante la crisis, apartando objetos peligrosos o contundentes.

También debe aflojarse la ropa alrededor del cuello de la persona en crisis, como corbatas o camisas.

Se le coloca de lado para que se haga más fácil la respiración. La crisis, por lo general, dura de dos a tres minutos.