Millaray Viera perdió la paciencia por críticas a su vestuario en "Yo Soy"

Millaray Viera se cansó. Sí, porque a pesar de no contestar cada crítica que le hacen. hoy ya no dio más.

La conductora de "Yo Soy", de Chilevisión, respondió a través de Twitter, a las críticas que le hacen por su vestuario durante el programa de talentos.

"En general aceptó las críticas de todo tipo bien callada, pero hay una que me carga!! “Por qué te pusiste eso si te hace ver mayor”, “Eres joven, sácate partido, no te pongas cosas de vieja”, “que terrible como te avejentan”. Qué tiene de malo ser o verse vieja? Y cuál se supone que es la ropa de vieja y cuál la de joven?. Generalmente me lo dicen cuando estoy muy tapada, pero la verdad no entiendo esa forma de ver la ropa. Espérense a ver los petos que me voy a poner a los 70 solo pa que se escandalicen", escribió.

Esto ante comentarios que decían que con la ropa que utilizaba en el programa la hacían verse mayor.