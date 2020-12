"Soy un ser humano, ¿qué más tengo que pedir?": Millie Bobby Brown rompe en llanto tras acoso de una fan

Millie Bobby Brown, la actriz que se hizo conocida mundialmente en su rol de "Eleven" en "Stranger Things", relató a través de redes sociales el acoso que sufrió de una fan.

La protagonista de "Enola Holmes" fue a hacer las compras de Navidad con su madre cuando una seguidora le pidió grabarla con su celular.

Luego de la negativa de la actriz, la fan no dudó en registrarla en video sin su consentimiento, lo que incomodó a la joven de 16 años.

"Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. Después, me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí", señaló en sus historias de Instagram.

"Le dije que no; no tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero que me filmen, no quiero. Soy un ser humano, ¿qué más les tengo que pedir?", remarcó.

"Yo le dije 'soy un ser humano, ¿qué más quieres de mi?' y ella me dijo '¿entonces no puedo grabar a un ser humano?'. No puedes, sobre todo cuando te han dicho que no", relató, mientras rompió en lágrimas.

Millie Bobby Brown afirmó además que "todavía me sigue pareciendo sobrecogedora (la fama). Si me pides una foto, me la voy a tomar contigo, pero cuando corres mis límites…. Estoy en mi derecho a decir que no".

"Así que hice este video para decir: hay que mostrar más respeto hacia los demás, no importa quiénes sean o lo que hagan, de ser humano a ser humano. Son solo modales", expresó.

En otra historia en Instagram, la actriz continuó reflexionando sobre el incómodo encuentro: “Rodearse de positividad es la forma más feliz de vivir. Sin odio y sólo con amor, recuerden ser amables… Gracias".

Revisa las palabras de Millie Bobby Brown