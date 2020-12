Myriam Hernández habla de su show en el desierto y desmiente pelea con Vodanovic

El próximo 12 de diciembre se emitirá vía streaming el show "Todo escenario en desierto", donde la exitosa cantante chilena Myriam Hernández repasará sus grandes éxitos con el desierto como locación. La artista cuenta que la idea nació de su hijo, "el me dijo que por qué no hacía conciertos en la naturaleza como una forma de concientizar también sobre la importancia del medioambiente", explica la intérprete del "Hombre que yo amo". Fue así como comenzó este proyecto que contempla otros escenarios tanto dentro como fuera de Chile.

El show que se emitirá por la plataforma Punto play, contiene 15 de las mas emblemáticas canciones de Hernández, además, los asistentes podrán compartir un conversatorio con ella finalizado el concierto. Sobre el registro, la artista comenta que "partí muy chica en la televisión, por lo que me acostumbré a grabar sin público. Pero fui muy lindo hacerlo", asegura detallando que "fue una larga jornada, porque cada canción tenía que repetirla 4 veces, por las diferentes tomas y el drone, pero fue entretenido", dice reconociendo que "de todas maneras, nada se compara a cantar con público".

Sobre este año en que además de la pandemia, tuvo que enfrentar un delicado estado de salud de su esposo y manager Jorge Saint Jean señala que "ha sido un año difícil, pero tiendo a sacarle lado positivo a lo negativo. Hay gente que lo ha pasado horrible perdiendo a sus seres queridos y yo dy gracias a Dios de estar con la familia", señala añadiendo que "este período me lo he tomado a bien, he podido hacer cosas que no hacía en la casa; como ordenar closet, cocine, estuve con mi marido mis hijos y fue lindo".

"Yo soy"

Este año además, se incorporó como jurando del programa de talentos de CHV "Yo soy"; lo que la trajo de vuelta a la televisión "eso me encanta, me encanta el programa", dice junto con desmentir la información sobre una supuesta pelea con su compañero de roles Antonio Vodanovic "es totalmente falso con Antonio nos reímos y nos preguntamos de donde salió eso, incluso revisamos la parte donde supuestamente nos peleamos y fue por un comentario que hice por un imitador y no estuvimos de acuerdo, pero como uno se va a pelear por eso si estábamos hablando", explica añadiendo que "somos un equipo muy unido, además durante la pandemia y por las limitaciones en las grabaciones, a los únicos que veía era a mis compañeros del jurado".

Por otra parte, la cantante anuncia que tiene en carpeta varios proyectos, como un concierto de Navidad y su nuevo disco que debió aplazarse por la pandemia "estoy contenta con mi disco, llevamos 5 canciones grabadas y hemos seguido trabajando", sobre el estilo de su nuevo trabajo adelanta que "yo he apostado por el amor y el romanticismo y sigo en eso".