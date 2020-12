Pamela Díaz revela que debió cancelar colegio de su hija "porque papito corazón no había pagado"

En un nuevo capítulo de "Socias", el live de Instagram en donde participa Pamela Díaz, la modelo y animadora reveló que su exmarido no pagó el colegio de su hija y ella misma debió cancelar un año completo de colegiatura.

El empresario Fernando Téllez es el padre de su hija menor, Pascuala, y "La Fiera" hablaba con Begoña Basauri sobre la maternidad, donde se largó con la revelación en contra de su expareja.

“Igual que yo soy súper dispersa, soy volá (…) El otro día me llamaron del colegio (diciendo) que la niña no tenía la matrícula, el papito corazón no había pagado la matrícula, y yo pa variar no hago nada, se me olvida eso", contó la modelo.

"Entonces qué pasó, me llamaban, me llamaban, yo pensé que había pasado algo en el colegio, una se asusta si nunca te llaman, y era para pedirme la matrícula para la niña porque hay muchos cupos que están a la espera, y no había pagado en todo el año”, explicó.

“¿Podís creerlo? Tuve que pagar de un paraguazo todo el año", señaló.