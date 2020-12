Contralorito al ataque: Cuestiona que "La Jauría" llegara a Amazon antes que a TVN

Fue la actriz Esperanza Silva quien encendió las alarmas: ¿Por qué la serie "La Jauría llegó primero a Amazon que a TVN si fue financiada con fondos públicos?. Fue así como la Contraloría General de la República solicitó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que explicara por qué la producción fue emitida primero por una plataforma de streaming y luego en TVN, siendo que fue financiada con fondos públicos. Así consignó el sitio Emol que además detalló que el pasado 24 de noviembre de 2020, se emitió un documento que pide un informe al CNTV sobre este hecho.

En el documento, la Contraloría se pronuncia "acerca de la juridicidad de que el CNTV autorice a la Productora Fabula para emitir la serie 'La Jauría' por la plataforma Amazon Prime con anterioridad a hacerlo por Televisión Nacional de Chile", detallando que la producción fue financiada con fondos públicos a través de los fondos que otorga el Consejo. En el mismo informe, se detalla que el CNTV se negó a emitir el informe que le pidieron argumentando que se trata de un organismo que "se encontraría exluído del ejercicio de potestades fiscalizadoras por parte de cualquier entidad de la Administración del Estado" agregando que "solo le serían aplicables las potestades de control derivadas directamente de la Constitución Política, además de los casos expresamente indicados en la ley N°18.838".

🔴Nos llegó una denuncia que indicaba que @CNTVChile habría actuado de manera irregular al autorizar a serie #LaJauría a emitirse 1ro en @PrimeVideoLat y no en @TVN como decía contrato: CNTV nego respondernos y dictaminamos que CNTV ha sido y es fiscalizada por nosotros pic.twitter.com/rT0LvoFQx4 — Contraloría (@Contraloriacl) December 3, 2020

En ese sentido, la Contraloría rechazó este argumento explicando que "Es necesario precisar que la circunstancia de que el legislador haya excluido al CNTV de la aplicación de determinada normativa del sector público no implica que esa entidad se encuentre al margen de la Administración del Estado". Además de señalar que "no corresponde la negativa del CNTV a entregar información", por lo que "En consecuencia, esa entidad deberá emitir, en los términos solicitados, el informe requerido por este Organismo de Control, dentro de un plazo de 5 días hábiles", El sitio web, consultó a CNTV y este aseguró que encuentra preparando una nueva respuesta, por lo que aún no sido enviada a la Contraloría.