Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 4

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.



ARIES (21 marzo -19 abril)

Hay cambios que debes hacer en cuanto a tus relaciones más cercanas, este periodo te abrirá las puertas a nuevas ocurrencias y significados para tu vida.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Ya has pasado por momentos tensos y te has desquitado con tu pareja, es bueno que te propongas controlar más tus impulsos y liberarte de una forma en la cual no generes daño.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Es momento de cosechar tu amor propio, tu interior necesita renovación y cuidado al igual como lo estás haciendo en tu exterior.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Ya es momento de comenzar con todo y hacer valer el presente, es importante que sueltes el pasado para que te permitas avanzar.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Tienes ganas de viajar y de liberarte, acércarte a la naturaleza, te haría muy bien, pero ten calma, el momento perfecto para poder darte esa escapadita llegará.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Es un momento favorable para creer en el amor, arriesgarse y darle una oportunidad a esa persona que deseas, pero toma tu tiempo y escucha tus verdaderos sentimientos.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Estarás más posesiva de lo normal, pero si quieres cambiar ese aspecto te durará poco tiempo, hasta que compruebes tu real valor para esa persona.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Siempre intentas dar lo mejor de tu parte, enfócate en lo positivo e intenta ignorar todo comentario que no sea un aporte para tu vida.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Tendrás nuevas responsabilidades que, con seguridad y optimismo, las asumirás, experimentarás nuevas sensaciones.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Es positivo que te preocupes de mantener un equilibrio en cada una de las áreas de tu vida, sobre todo en las relaciones de importancia para tu vida.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Poco y nada te debe importar lo que piense la gente, es tu vida y tú tomas tus propias decisiones, porque al fin y al cabo tú eres quien experimenta los resultados de ellas.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Es de suma importancia que no dejes de lado tu salud física y mental, recuerda que el bienestar también es una fuente de energía poderosa que te ayuda a continuar.