Llega Famfest, el festival familiar que tendrá formato presencial y digital

Control de temperatura, uso de mascarilla, limpieza con alcohol gel, distancia social sin consumo de alimentos, además de control de aforos y sanitización de salas. Esas son las medidas básicas que se seguirán para cada una de las funciones presenciales que tendrá Famfest este año. Porque en su versión número 13, el festival infantil llegará a distintos teatros de Santiago, como el GAM y a Curacaví, Alto Hospicio, Rancagua y Ovalle.

Con el lema "La ciudad es de lxs niñxs", el evento de teatro, danza, musicales y marionetas que parte hoy y termina el 22 de diciembre, cuenta con obras presenciales como "Ronda por la ciudad del río" de Teatro Terko, "Mi fuego, delirios teatrales para niños", de La Patriótico Interesante; "Lucila, luces de Gabriela", de Teatro Ocasión o "Foster, el Observatorio del Cerro Tupahue", de Tryo Teatro Banda. También hay otras actividades que se transmitirán por streaming: "El increíble traductómetro de la Dra. Melina Melinao", "Marionetas en confinamiento" y "Cyclo".

Si bien hay muchas opciones virtuales de eventos culturales para los más pequeños, para la directora del evento Andrea Pérez de Castro comenta que les parecía fundamental volver a lo presencial, aunque no sea mucho público por los temas de los protocolos por coronavirus. "Los más dañados con la pandemia son los niños y las niñas, que no pudieron volver a clases, pero no sólo por el tema del aprendizaje, sino que por el desarrollo emocional. eso ha sido muy duro".

Dentro de las actividades, Seminario sobre Los Derechos de los niños entre el 16 y el 22 de diciembre. "Siempre hemos tocado temas que tienen relación con los derechos de los niños y de las niñas. Desde antes del estallido social el año 2019".

El evento es organizado por Teatro Mori y cuenta con apoyo de Fondart. Toda la programación en www.famfestchile.cl