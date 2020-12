La profunda reflexión de Lucila Vit tras el fin de su relación con Lucas Passerini

Como era de esperarse, Lucila Vit salió al paso de los rumores de su quiebre con el futbolista Lucas Passerini, y lo hizo con un profundo mensaje dejando entrever que el amor llegó a su fin.

La pareja habría terminado hace unas semanas y prueba de ellos es que ambos borraron las fotos en que aparecían juntos e incluso dejaron de seguirse en Instagram.

Detalles más, detalles menos, lo cierto es que la modelo fitness se dio el tiempo de publicar un reflexivo mensaje a sus seguidores.

"La vida se pierde de muchas formas, se pierde cuando querés vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando errores de los otros y no mejorando los tuyos. Se pierde cuando te lamentás a cada rato por haber fracasado y no hacés nada para poder triunfar”, señala el mensaje.

"Se pierde cuando te la pasás envidiando a los demás y no superándote a vos mismo. Se pierde cuando te enfocás solo en las cosas negativas y dejás de disfrutar lo bueno que pasa. La vida no se pierde cuando dejás de respirar, sino cuando dejás de sentir felicidad", finaliza.