Millaray Viera feliz: renueva y continúa en Chilevisión

La industria televisiva está en plenos tiempos de cortar o renovar…así de claro. Y en Chilevisión esa situación no es distinta. La misma Millaray Viera confirmó en su cuenta de Instagram que continúa en el canal.

"Mi cara de felicidad para contarles que sigo en mi querido @chilevision. El canal que tanto me ha dado, que me ha permitido crecer, cumplir mis sueños e ir más allá de lo que creí era capaz. Siento tanto agradecimiento en mi corazón y solo quiero seguir este proceso, seguir aprendiendo para estar a la altura de la confianza que me han dado mis jefes, mis equipos y ustedes", escribió la conductora de "Sabino" y "Yo Soy".

En los otros canales, como en La Red, Eduardo Fuentes también renovó contrato, a pesar de haber recibido ofertas de otros canales.ç