Vacarezza aclara cuando se declaró "anticomunista": “No estaba borracha para nada, pero estaba más suelta"

Marcela Vacarezza siempre se mantiene en la polémica, ya sea por los ácidos comentarios que recibe en sus redes sociales o en su activa participación de los temas contingentes. Respecto a esto, hace algunas semanas publicó en su Twitter que es anticomunista.

Así, en conversación con Francisco Saavedra para su programa de Instagram Un tinto de verano, Vacarezza sostuvo que "eso tuvo varios factores, claro suena fuerte, pero bueno es así”.

La definición de Marcela Vacarezza: "No se me sale. Soy anticomunista" Ahora su comentario es una bomba en redes sociales y hasta Jaime Coloma le respondió su tuit.

“Primero, lo contesté aquí a las 3 de la mañana, venía de salir“. “No estaba borracha para nada, pero estaba más suelta", reconoció entre risas.

“La cosa es que leo esta cuestión y una niña me dice que 'se te está saliendo lo anticomunista', entonces yo le pongo: 'La verdad es que no se me sale, soy anticomunista' y eso fue todo”, indicó Marcela.

“Yo asumo el error, que se nota más contra la persona, yo debí haber escrito anticomunismo, pero como estaba respondiendo, respondí con la misma palabra”, dijo.