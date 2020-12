Álvaro Ballero y su papel de jefe en Canal 13: "Cuando llegué a liderar estaba muerto de miedo"

El exchico reality, Álvaro Ballero, asumió hace un año la gerencia de marketing de Canal 13, estación televisiva donde en 2003 ganó "Protagonistas de la Fama".

En conversación con La Cuarta, Ballero entregó detalles de su rol como gerente en el canal de Andrónico Luksic. "Cuando llegué a liderar estaba muerto de miedo y sentía que no me la iba a poder. Pero me encontré con un equipo tremendo, con mucha experiencia, con el que fuimos más allá, y todo después se fue dando naturalmente. Aprendí mucho de ellos en este año", reconoció.

"Me gusta estar encima de todo, porque me gusta trabajar horizontalmente y soy súper autocrítico. El equipo del “13” se acostumbró a que estuviera metido en todas las cosas", agregó.

Por estos días, Ballero y su equipo compiten para ganar un importante premio internacional en el mundo del marketing. "Hace uno año que lidero el área y esta fue nuestra primera campaña, así que me sorprendí muchísimo con ser parte de los finalistas. Por eso mismo lo publiqué. Nosotros lo que quisimos hacer fue que los protagonistas no fueran los rostros del canal, sino que la audiencia, y conocer cuáles son sus sueños", indicó.