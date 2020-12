Boom femenino: Cami y Fran Valenzuela se unieron en "Normal Mujer"

Francisca Valenzuela, luego de lanzar su exitoso disco “La Fortaleza”, ahora invita a conocer “Normal Mujer”. Un himno para las mujeres, pero junto a la nominada al Grammy, Cami.

“Escribí y compuse la canción para hablar sobre la presión que muchas veces sentimos las mujeres por ser de una cierta manera o de ser una “cosa”. Hay presión para ser – entre comillas – normal y esta canción habla del sentimiento que eso genera. Algo que nos reduce a una cosa, que nos exige y al final del día, cómo una quiera ser es lo importante. No necesitamos algo porque nos indican que sea así”, sostuvo Francisca Valenzuela.

La voz de “Tómame” ha tenido un año lleno de inspiración musical. El sencillo se escuchó por primera vez hace en un par de semanas en su espectáculo vía streaming para presentar "La Fortaleza" y la artista comenta la génesis de esa idea.

“Para ese show quería compartir la canción con otra amiga, compañera y colega que admiro y se me ocurrió invitar a Cami, con quien hemos colaborado anteriormente. Somos grandes amigas y me pareció muy bonito compartir el single con ella, tanto por el mensaje y cómo por la melodía. La puesta en escena e interpretación fueron maravillosas. Me sentí emocionada y sentí que la canción creció muchísimo. Ambas nos identificamos con la letra y su mensaje positivo: Mujeres, niñas, sean como quieran ser, no hay una manera correcta de ser mujer. Como uno es, es suficiente y está bien y es positivo romper con ese estereotipo”, dijo Francisca Valenzuela.