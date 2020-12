Cartelera de TV: películas y series para ver hoy sábado 5 en la pantalla chica

ROBIN HOOD: PRÍNCIPE DE LOS LADRONES

Space (DirecTV 518, Movistar 604, VTR 055, Claro 111)

Horario: 17:35.

Cuando sir Robin de Locksley (Kevin Costner) regresa a su hogar después de haber luchado en las Cruzadas, los habitantes de Nottingham viven en la miseria a causa de los gravosos tributos decretados por el gobernador. Cuando, además, descubre que éste ha asesinado a su padre, decide vengar su muerte y, seguido de un compañero de aventuras sarraceno (Morgan Freeman) , se interna en el bosque de Sherwood.

THELMA Y LOUISE

FXM (DirecTV 505, Movistar 606, VTR 054, Claro 104)

Horario: 18:10.

Thelma Dickinson (Susan Sarandon), una aburrida ama de casa y Louise Sawyer (Geena Davis), una camarera en una cafetería deciden hacer un viaje juntas para alejarse de la mortal rutina de sus vidas y de todas sus frustraciones. Sin embargo, su escapada, que prometía ser divertida y, sobre todo, liberadora, acaba siendo una experiencia llena de episodios dramáticos.

NAVIDAD BAJO LAS ESTRELLAS

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 18:35.

Cuando Nick, un banquero de inversiones enfocado en su trabajo, es despedido de su poderosa empresa en Navidad, acepta un trabajo en una tienda de árboles de Navidad propiedad de un afectuoso viudo. Allí conoce a Julie, una profesora de Astronomía que siempre mira las estrellas en busca de esperanza. Con Jesse Metcalfe, Autumn Reeser, Clarke Peters, Anthony Bolognese, Yoshié Bancroft y Matt Clarke.

LOCURAS EN LA NIEVE

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 18:50.

El pueblo celebra una espectacular carrera de trineos: Frankie Cuatro Ojos y su equipo tratan de superar a los recién llegados Zac y a su atlético primo Charly. Por desgracia, el trineo de Frankie se descompone justo antes de cruzar la línea de meta. Incapaz de admitir que puede haber cometido algunos errores a la hora de construir el trineo, Frankie decide demostrar que Zac hizo trampas durante la carrera.

CORAZÓN DE CABALLERO

Cinemax (DirecTV 509, Movistar 616, VTR 036, Claro 91)

Horario: 19:20.

Edad Media, siglo XIV. William (Heath Ledger) es un joven plebeyo extraordinariamente dotado para justas y torneos. Tras la repentina muerte de su maestro, se hace pasar por un noble caballero y lleva una vida aventurera junto a sus amigos y escuderos, Roland y Wat.

EL PRECIO DE LA HISTORIA

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 19:30.

El programa sigue la vida de la familia Harrison en la casa de empeños más famosa de la televisión. Rick y sus hermanos nos sorprenderán con su capacidad para distinguir entre originales e imitaciones de piezas con mucho valor histórico.

BUMBLEBEE

Cinecanal (DirecTV 507, Movistar 615, VTR 035, Claro 93)

Horario: 19:40.

En 1987, Charlie (Hailee Steinfeld) , una adolescente, encuentra a Bumblebee, muy herido, en el depósito de chatarra al que había llegado mientras huía. Mientras lo restaura, Charlie percibe que lo que ha hallado no es un Volkswagen amarillo corriente.

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL

HBO (DirecTV 524, Movistar 630, VTR 790, Claro 90)

Horario: 19:50.

Spencer regresa al fantástico mundo de Jumanji. Sus amigos, Martha, Fridge y Bethany vuelven a entrar al juego para llevarlo de vuelta a casa, pero todo sobre Jumanji está a punto de cambiar, ya que descubren más obstáculos y peligros que superar. Con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina, Danny DeVito, Alex Wolff, Nick Jonas, Danny Glover, Colin Hanks, Madison Iseman y Ashley Scott.

SCORPION

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 21:00.

Serie estadounidense. Walter O’Brien es un genio excéntrico que, empeñado en detener todas las amenazas enrevesadas del mundo moderno, recluta un equipo de jóvenes brillantes en diferentes aptitudes para dicha labor. Entre ellos se encuentran Happy Quinn, un erudito de la mecánica; Toby Curtis, capaz de descubrir a cualquier persona en base a su comportamiento y, por último, Sylvester Dodd, un experto en estadística.

LA DIVINA COMIDA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:15.

Entretención. Cuatro personajes conocidos se reúnen en la casa de uno de ellos, quien ofrece una cena que será evaluada por los restantes integrantes del grupo.

RADIO CORAZÓN

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:35.

Nuestro cine en TVN. Tres historias divertidas, controvertidas, sensuales y románticas, basadas en experiencias reales, que son narradas por los oyentes al "Rumpy", el conductor del programa “Radio Corazón”. Con Daniel Muñoz, Manuela Martelli, Daniel Alcaíno, Claudia Di Girolamo, Juana Viale, Néstor Cantillana, Amparo Noguera, Tamara Acosta y Felipe Braun.

CITY TOUR ON TOUR THE BEST

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:45.

Federico Sánchez y Marcelo Comparini hacen un repaso por la cultura, arquitectura y cada detalle digno de destacar de países como Italia, España, Francia, Croacia, Inglaterra y Estados Unidos.

