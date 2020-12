Pamela Díaz sobre su salida de CHV:"Yo soy un personaje caro para la industria"

Pamela Díaz sabía que su renovación de contrato con CHV estaba entrampada hace tiempo e intuía lo que se venía. Sin proyectos inmediatos y un canal que está proceso de venta, ya había deslizado que se quedaría sin contrato. Y así fue "Yo ya lo sabía, pero esperaba la respuesta más temprano, hace dos meses pedí que me informaran pero no se podía, por el tema del canal que lo estaban comprando", señala la conductora detallando que "hoy hablamos y un 7, no hay proyectos para mí de aquí a un tiempo así que obviamente no voy a estar en el canal, yo me había enfocado en lo que quería trabajar que es el área digital. Yo soy un personaje caro para la industria, sobre todo como está todo ahora, así que está un poco claro que tenía que irme".

A pesar de que la modelo se abrió un nicho importante en el mundo de los Instagram live, comenta que igual su interés es continuar en televisión "Si yo amo la tele, me encanta la tele, amo "La noche es nuestra", amo pasarlo bien, me encanta la farándula y lo más probable es que haga algo en eso", adelanta detallando que no abandonará el área digital "Y en el tema de los lives si, seguramente viene una nueva temporada de "Socias", se viene un programa mío en Instagram, ahí gracias a Dios me va bien" Yo no me quedo esperando acostada que me vengan buscar, tengo que trabajar, porque tengo 3 hijos que mantener. Así que el lunes tengo reuniones para ver mi futuro", comenta.

Por otra parte se refiere a la posibilidad de llegar a TV+ como conductora de la versión prime de "Me late": "Hay una posibilidad de eso y de otra cosa más que me gustó, como yo ya le agarré el gustillo a que me puedo hacer mi propio sueldo con los auspiciadores y tengo varias marcas que me siguen, ahora voy a firmar por una marca más o menos importante. Pero aún no sé nada, entre lunes y martes me voy a sentar a conversar con la gente que corresponde", cuenta.