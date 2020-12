Camilo confesó que usa ropa de su suegra: "No me compro ropa hace seis meses"

Camilo Echeverry se ha transformado en una de las grandes revelaciones de la música urbana en este extraño 2020. Éxito tras éxito, el cantante colombiano se ha ganado un lugar importante entre sus seguidores.

Camilo, quien es oriundo de Medellín, participó del programa español "La Resistencia", donde reveló que para sus viajes y entrevistas usa ropa de su suegra, Marlen Salomé la esposa de Ricardo Montaner.

Casado desde este año con la actriz venezolana Evaluna Montaner, el intérprete de "Tutu" y "Vida de rico", entre otros, reconoció en pleno programa que el collar que traía puesto "lo saqué del clóset de mi suegra".

"Este pantalón también se lo saqué a mi suegra, me pasa que no compro ropa hace como seis meses, desde que descubrí…", comenzó diciendo Camilo hasta que el conductor lo interrumpió: "Ese pantalón no puede ser de tu suegra".



Ahí Camilo explicó que cada vez que va a un lugar le pide a su suegra qué ponerse. "Entonces, luego me dice 'qué te vas a comprar nada, te ves mejor en mi ropa"", explicó Camilo.