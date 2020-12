Bryan Cranston todavía tiene secuelas del covid tras contagiarse en marzo: "Perdí parte de mi sentido del olfato y del gusto"

Bryan Cranston reveló que todavía tiene secuelas del covid, tras contagiarse junto a su esposa Robin Dearden en marzo pasado.

En entrevista con Ellen DeGeneres, el actor de Breaking Bad y Malcolm in the Middle señaló en declaraciones consignadas por E! que tanto él como su cónyuge "tuvimos algunos días de dolores, pero no lo suficiente para mantenerte en la cama".

"Tuve una temperatura de 37 grados durante unas tres horas, y luego me sentí exhausto durante una semana", expresó el recordado Walter White.

De igual manera, indicó que estuvo enfermo cerca de 10 días, afirmando que "lo único que permaneció, y sigue siendo hasta el día de hoy, es que perdí parte de mi sentido del olfato y del gusto".

"Creo que alrededor del 75 por ciento ha regresado, pero si alguien está preparando café y entro a la cocina, no puedo olerlo", afirmó Bryan Cranston.