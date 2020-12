Kristen Stewart será la protagonista de "Spencer", película dirigida por el chileno Pablo Larraín y que abordará los días siguientes del divorcio de Diana de Gales con el príncipe Carlos.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la actriz relató su experiencia con el cineasta nacional, quien ha estado detrás de cintas como "No", "El club" y "Jackie".

"Pablo no está interesado en educar a las personas con su material, realmente es un explorador poético, no es un documental autobiográfico. Yo estoy feliz de caminar junto a él en esta especie de viaje de ensueño", expresó.

Sobre el filme, Stewart señaló que "la película se desarrolla en el transcurso de tres días, un espacio de tiempo del que no existen detalles ni nueva información, por lo que es una suerte de imaginación de lo que ocurrió durante estos tres días que fueron los más duros para la princesa Diana. Es realmente su experiencia interna".

La actriz indicó además que está comenzando a mentalizarse para iniciar la grabación de la cinta, la cual se estrenaría a mediados del 2022.

"Estoy en la etapa de pensar si puedo hacerlo o no, jajajá. Simplemente no quiero colocarme un traje y una peluca, sino realmente sentir que estoy dentro de su piel. Pero no puedo olvidarme quién es realmente Diana y me digo ‘Kristen, esto es algo grande, no la embarres’. Lo que me alivia es pensar que haré lo mejor que pueda y que me entregaré a esta película por entero", afirmó.

"Quiero conocerla a fondo y no terminar realizando una mala imitación. Como no puedo viajar a Londres (por la pandemia), estoy realizando mi propia investigación y trabajando con un excelente coach de dialectos para hablar tal como ella", expresó.

Por último, Kristen Stewart confesó su "obsesión" por la serie "The Crown" de Netflix.

"Antes de todo quiero decir que estoy obsesionada con The Crown, creo que es una serie fabulosa. Vi todas las temporadas anteriores y ahora estoy mirando los nuevos episodios de la cuarta entrega", remató.