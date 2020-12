40 años sin John Lennon: 40 datos relevantes del asesinado Beatle

John Lennon es uno de los músicos más influyentes de la música popular del siglo pasado. Por ello, se le sigue recordando 40 años luego de que el músico fuera asesinado por Mark David Chapman a las afueras del edificio Dakota en la ciudad de Nueva York .

Usando fuentes como los archivos de BBC.com, Rolling Stone.com, The Guardian.com y NME.com se generó esta lista para recordarlo.

1) John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 durante un ataque aéreo sobre Liverpool.

2) Su padre, Alfred, lo abandonó tras divorciarse de su madre.

3) Su madre, Julia, le enseñó a tocar el banjo.

4) Cuando era niño le gustaba la filatelia

5) Lo crió su tía Mimi, la misma que creía que jamás se ganaría la vida como músico

6) Conoció a Pete Shotton en el Dovedale Infants School, donde también iba George Harrison, y se hicieron amigos de por vida.

7) Se portaba pésimo en el colegio, los profesores lo anotaban por pelear en clases y por ser payaso.

8) El 6 de julio de 1957 hizo su primera tocata con The Quarrymen y conoció a Paul McCartney.

9) Julia murió al ser atropellada en 1958

10) Tras salir del colegio quiso convertirse en marinero

11) Su relación con Ringo comenzó "gracias" a que el baterista Pete Best faltaba a algunos de los shows de la banda en Hamburgo.

12) Se casó con Cynthia Powell el 23 de agosto de 1962.

13) El primer single de The Beatles, 'Love Me Do', se editó el 16 de octubre de ese año.

14) Tuvo a su primer hijo, John Charles Julian Lennon, el 8 de abril de 1963.

15) Dijo la popular frase "La gente de los asientos más baratos puede aplaudir. El resto puede hacer sonar sus joyas" frente a la Reina Isabel, la Reina

Madre y la Princesa Margarita. Antes de salir al escenario, McCartney lo retó a hacerlo.

16) En el descanso tras su último concierto con público con The Beatles, el 29 de agosto de 1966, participó de la cinta "How I Won the War"

17) Publicó su primer libro, ''In His own Write" el 23 de marzo de 1964.

18) Tenía mala visión, pero odiaba usar lentes

19) Manejaba pésimo y recién sacó su licencia a los 25 años

20) En 1965 le regaló una casa a su tía Mimi.

21) En un comienzo, la letra de la canción "In my life" incluía varios lugares que conocía personalmente.

22) Su primera experiencia con el LSD, que influiría en su obra, fue en una cena donde amigos le pusieron ácido al café.

23) El músico Donovan le enseñó una técnica para tocar sin uñeta, en esas sesiones nació la canción "Julia"

24) Devolvió su MBE (fue Miembro de la Orden del Imperio Británico) en protesta por la política exterior de Inglaterra.

25) Su último concierto con The Beatles fue el 29 de enero de 1969, en el techo de la oficina de Apple en Londres

26) Su disco favorito de The Beatles era "The White Album".

27) "Run For Your Life" es la canción de The Beatles que menos le gustaba.

28) El 2 de marzo de 1969 hizo su primer show solista junto a Yoko Ono.

29) Se casó con Yoko el 20 de marzo de ese año.

30) Fue portada del primer número de la revista "Rolling Stone".

31) El FBI tenía un archivo sobre él pues pensaban que podía influenciar de manera negativa a los jóvenes.

32) Su primera esposa se preocupó de que volviera a tener una buena relación con Julian

33) Su segundo hijo, Sean Taru Ono Lennon, nació el 9 de octubre de 1975

34) Admitió que le obsesionaba la paz porque había sido muy violento "Solía ser cruel con mi mujer y, físicamente, con cualquier mujer. Era un golpeador".

35) Su último disco fue "Double Fantasy" y tuvo las mejores ventas de su carrera solista.

36) Hablaba semanalmente con su tía Mimi.

37) Lennon le firmó una copia de "Double Fantasy" a Chapman horas antes de ser baleado.

38) La camisa de un conserje que lo ayudó y está manchada con su sangre se vendió por cerca de 30 millones de pesos en 2016.

39) Al momento de su muerte, planeaba volver a tocar en vivo.

40) El aeropuerto de Liverpool lleva su nombre.