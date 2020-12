Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este miércoles 9

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Es importante que cuides tus finanzas y las utilices con inteligencia, es un buen momento para pensar un poco más en qué deseas para tener un futuro con más comodidades.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Es bueno que comiences a darte cuenta de tu hostilidad con las personas que te quieren y comiences a ser más pasivo al momento de dirigirte a ellas.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Estás teniendo un día complicado, las peleas y malos ratos no ayudan en estos momentos en los cuales debes unirte y afiatarse más que nunca a las personas que amas.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Es momento de trabajar y llevar los conocimientos a la práctica, no te centres en la teoría ni en la especulación, es momento de trabajar firme por tus metas.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Es bueno que expreses tus sentimientos, que digas lo que piensas y no te quedes con la sensación de que lo deberías haber dicho.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Estás recuperando tu motivación, date un tiempo para escucharte y reflexionar, aprecia los buenos tiempos y aprende de ti en los momentos más difíciles.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

La dinámica de pareja se convertirá en un pasatiempo especial y muy entretenido, disfrutarás de compartir tu alegría junto a tu relación.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Habías estado esperando el momento perfecto para hacer un plan de vacaciones y el mejor momento llegó, así que piensa bien en que deseas planear.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Ser impulsivo no te está resultando, intenta no involucrarse en conflictos que no te incluyen, te traerá grandes beneficios y tranquilidad.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

No te dejes influenciar por personas negativas que están cerca tuyo, eso podría traer consecuencias muy nefastas, libérate de ellas y verás como todo cambia.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Viniste a la vida a lograr metas, a ser una persona exitosa y feliz, que nadie te venga a arrebatar aquello que tanto esfuerzo te ha costado.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Es bueno que no ocupes todo tu dinero, distribúyelo de la mejor manera y espera un poco más de tiempo para gastarlo en cosas que quieres.