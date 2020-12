Juanita Ringeling y su casa de barro: "Los materiales no se encuentran en la ferretería de la esquina"

La actriz Juanita Ringeling dio a conocer detalles de su casa de barro que está construyendo en la localidad de Papudo, donde vive junto a su pareja, el actor Matías Assler.

En conversación con La Cuarta, la actriz entregó detalles del proceso ecológico que está llevando a cabo en su vida diaria.

"Empecé hace años y tiene que ver con la forma de alimentarme, cómo dispongo mi basura, etcétera. Llegó el momento de construir mi casa, empecé a averiguar cómo era posible para así vivir alineada a los valores que intento llevar a diario”, contó la actriz.

En esa línea, Ringeling contó que “mi casa es de barro, tiene una técnica que no es adobe, y no es quincha, pero que usa paja y barro para construirse.

Respecto a la inspiración, Ringeling señaló que “siempre he dicho que soy una enamorada de los pueblos de Arica y Parinacota, que están hechos en su mayoría de barro, y siempre me he sentido muy cómoda en esos lugares. Yo dije “así de cómoda me quiero sentir en mi casa”.

Según la actriz, para obtener los materiales para construir una casa de barro “no se encuentran en la ferretería de la esquina”.

Por lo mismo decidió compartir datos y técnicas de construcción por redes sociales. “Lo que he descubierto lo estoy poniendo a disposición de todo el mundo, para mí lo mejor es que la gente tenga acceso a esta información. Hay un podcast en el que comparto toda la información, es cortito, cuento casi todos los datos y hablo de los principios básicos de la construcción de la casa”, finalizó.