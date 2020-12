"Les prometo seguir luchando": Arcángel revela que le encontraron "una supuesta mancha en mi cerebro"

El reggaetonero Arcángel reveló este miércoles que le encontraron "una supuesta mancha en su cerebro".

A través de su cuenta de Instagram, el artista señaló que "desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro".

"Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, la muerte!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar!", afirmó.

Pancho Saavedra se largó contra Daniel Fuenzalida: "Él es un weón mala onda, es una persona negra" Una inesperada opinión contra el exHuevo lanzó el conductor de "Contra viento y marea", en el programa por Instagram junto a Pedro Ruminot.

De igual manera, relató que "deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente!".

"He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo! Agradecido infinitamente con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en oración!", expresó.

"Gracias a Dios por fanáticos como los que tengo. Les prometo seguir luchando", remató Arcángel.

Revisa la publicación de Arcángel