De "Friends" a "Gambito de Dama": cómo las series han afectado mundo real

"El Rachel". Así era conocido el corte de pelo que Rachel Greene, el personaje de Jennifer Aniston, tenía en "Friends", Esta no es la primera vez que lo que usa o hace un personaje es replicado en la vida real (el estilo capilar de Farrah Fawcett en "Los Ángeles de Charlie" es otro popular icono), y tampoco será la última.

De hecho, el más reciente ejemplo de ello es "Gambito de Dama", que narra la historia de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una joven huérfana nacida a mediados del siglo pasado en Estados Unidos que resulta ser una prodigio del ajedrez. Este hobbie, más su compleja relación con las drogas, son parte esencial de la producción que a pocas semanas de su lanzamiento se convirtió en la miniserie más vista en la historia de Netflix y continúa dentro del top ten entre lo más visto.

No sólo eso. Porque según dio a conocer The New York Times, junto a la fanaticada de la historia protagonizada por Taylor-Joy ha crecido el interés por el ajedrez. Y esto ha implicado que también hayan aumentado enormemente la venta de tableros y accesorios, que incluyen relojes especiales para calcular los tiempos de juego de cada contrincante.

Según el diario estadounidense, las ventas de tableros y piezas crecieron en un 125% desde el lanzamiento de la miniserie, según cifras de una empresa de estudios de mercado. En tanto, Goliath Games una compañía de juguetes segura que sus ventas han aumentado en un 1.000% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Respecto al tipo de sets, los de madera, como los que ocupa Beth en la serie de época, han aumentado la demanda por sobre los de plástico o digitales, según el sitio de ventas eBay.

De la TV a la calle

Aparte de "el Rachel", las series de TV han influido en la vida real en otros aspectos de la moda más allá de un corte de pelo. Es así como la marca de zapatos Manolo Blahnik se convirtió en uno de los accesorios más deseados gracias a "Sex and the city", donde Carrie (Sarah Jessica Parker) los compraba en cantidades industriales. Décadas antes fue la serie "Dinastía" la que consiguió ese mismo efecto de popularizar una moda, pero lo hizo con un detalle en chaquetas y abrigos: las hombreras.

Tal como es el caso hoy con el ajedrez, los televidentes no sólo toman inspiración respecto a moda, sino que también a actividades e intereses. Gracias a eso las máquinas remadoras que usaba Frank Underwood (Kevin Spacey) en "House of Cards", éxito de ventas que se vio reflejado en un artículo del Wall Street Journal bajo el nombre "La estrella menos probable en emerger de 'House of Cards': La máquina de remo".

Y eso no es todo, pues lo que se ve en TV incluso puede definir lo que una persona planea estudiar, ese es el caso que contaba una nota de "The Guardian" sobre cómo alumnos de educación escolar que decidieron dar una oportunidad a la física luego de que "The Big Bang Theory" acercara la disciplina al público a través del humor.