Pancho Saavedra se largó contra Daniel Fuenzalida: "Él es un weón mala onda, es una persona negra"

Francisco Saavedra se lanzó con todo y es extraño en él que se refiera de forma negativa a una persona. Pero en su programa "Socios" en Instagram, junto a Pedro Ruminot, se largó sin piedad contra Daniel Fuenzalida.

Mientras que en su sección en la que realizan pitanzas a famosos, nadie les contestaba, aparece de pronto el exHuevo.

"Cagaron las pitanzas. Cumplieron su etapa. ¿Sabes a quién me gustaría webiar? Al ‘Huevo’ Fuenzalida. Pancho, me gustaría webiar al ‘Huevo’ Fuenzalida”, le dijo Ruminot, agregando que "tiene su programa y siempre me tira mala onda, y yo nunca le he dicho nada”.

Y ahí saltó Pancho Saavedra: "Oye, pero si el ‘Huevo’ Fuenzalida le tira mala onda a todos. Te tira mala onda a ti, me tira mala onda a mí, le tira mala onda a nuestras familias. Él es un weón mala onda. Es una persona negra. Es una persona mala onda. ¿Entonces para qué?”, cerró.