CNCO retro: trae de vuelta éxitos románticos de los 90 al estilo de boy bands

Si escuchas una versión nueva de "Hero" de Enrique Iglesias; o "Lo dejaría todo" de Chayanne…son los temas que dan vida al último disco de CNCO , "Déjà Vu".

Y es que el quinteto formado por Christopher Vélez, Richard Camacho, Erick Colón, Joel Pimentel y Zabdiel de Jesús, se reinventó en pandemia y decidió darle otro sabor y sentimiento a canciones románticas que marcaron la década de los 90 en Latinoamérica.

Publimetro conversó con los formados en Miami, y muy dispuestos y llenos de risas nos contaron cómo surgió esta idea retro. "Nos pusimos a escuchar música clásica, como antigua, con la familia y nos encantó la idea de recrear y darle una vida nueva a todas estas canciones, que tienen letra linda".

Sony

De esta forma hablaron con Sony, que les entregó el catálogo con todas las canciones con los correspondientes derechos y revisando cada uno de los temas, se decidieron por 15, aunque el disco tiene 13.

El último single en salir en las plataformas digitales fue "Hero" de Enrique Iglesias, que además se transformó en la primera canción que graban completamente en inglés. Pero les preguntamos ¿ y la versión en español ah? Y sí, está grabada, pero les gustó mucho más el sentimiento plasmado en el anglo.

Y es que la pandemia para estos chicos no fue sinónimo de quedarse paralizados, de hecho, grabaron 11 videos en cuatro días.

Tributo a las boy bands

Pero no sólo se quedaron en el homenaje a artistas y grupos como Sin Bandera, Francis Cabrel o Ricardo Montaner…no, porque los videoclip se basaron en las performance de por ejemplo, Backstreet Boys, N'Sync y New Kids on the Block.

De hecho, "Hero", CNCO la dedica a todas las personas que se han convertido en heroes en la pandemia – desde los trabajadores de primera línea, médicos, enfermeros, cuidadores, profesores e incluso a todos los que están echando una mano en sus comunidades.

El rodaje de este videoclip estuvo a cargo del director Carlos Perez de Elastic People y fue inspirado por el video de BSB "Show Me The Meaning of Being Lonely".

¿Y cuándo a Chile?

Efervorizados reaccionaron cuando le consultamos sobre su regreso a Chile. "Iríamos mañana mismo si pudiéramos", respondieron.

"Amamos Chile, la gente, los fans, la comida y Viña del Mar fue maravilloso", aseguraron, mientras explicaban que a penas la pandemia les permita, harina una gira por Sudamérica, que por supuesto, incluiría suelo nacional.