Ignacia Allamand confesó recibir un consejo de Keanu Reeves para entrar en confianza previo a Knock Knock

Ignacia Allamand solo es felicidad luego del éxito que ha tenido Knock Knock en Netflix, la película que gravó junto al afamado Keanu Reeves, pero confesó que no fue fácil entrar en sintonía con el actor y generar confianzas en el set.

Por lo mismo, la actriz chilena reconoció que el protagonista de Matrix le dio un consejo para que tengan una mayor complicidad. "Él me dijo que una forma súper interesante de generar química o vínculo es contarse algo que nadie más sepa, aunque sea algo chiquitito", confesó en conversación con Canal 13.

Es que mientras grababan la película, Allamand reconoció que "de repente yo me daba cuenta que estábamos ensayando y miraba la situación de un poquitito de afuera, y yo decía ¡es Neo, es Neo!" y agregó que "de alguna manera, tienes que sacar el personaje y trabajar el vínculo con las personas con las que estás actuando".

Una de las situaciones que más les ayudó fue una sesión de fotos que realizaron para la decoración de las diferentes escenas, además de un café que compartieron, "la única instancia donde estuvimos solos" y donde le dio la técnica para tener más confianza entre ambos.

"Es una técnica que parece que es súper conocida, y que yo no sabía. No es que me contó toda su vida, pero sí me contó un par de cosas que no tienen que ver y que al tiro te hace generar una complicidad", señaló.

Finalmente, Allamand aseguró que no existe "ninguna posibilidad de que lo cuente nunca en la vida" el secreto que le reveló Reeves, así como tampoco lo que ella le dijo, para que ambos pudieran protagonizar de mejor manera Knock Knock .