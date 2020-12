"Siempre tengo que cagarla": el blooper de Arturo Longton al decir verduras que empiezan con letra C en "Oye al chef"

Arturo Longton y su madre Amelia Herrera participaron de un nuevo capítulo del programa "Oye al chef" en Chilevisión.

En el espacio, ambos debieron consultar una serie de preguntas. "Verduras que empiezan con la letra C, tales como el cilantro", lanzó Emilia Daiber.

"Cebolla", "coliflor" y "ciboulette", respondieron ambos.

Sin embargo, Longton se equivocó al decir la nueva "verdura": "centolla".

"No, no, fue un blooper. Siempre tengo que cagarla, siempre me mando una. Nada que ver centolla", señaló inmediatamente entre risas el exchico reality.

"Nada que ver centolla. ¿Por qué dije centolla? Fue un impulso", remató Longton.

