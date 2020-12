Bombo Fica y sus definiciones: "Yo no creo en el aborto libre, yo creo en el aborto en las tres causales"

El destacado humorista y recientemente nombrado como precandidato a la Convención Constitucional Daniel "Bombo" Fica entregó parte de sus definiciones en una extensa entrevista con Santiago Pavlovic, en el programa "Sin Parche" de TVN.

A modo de análisis de la realidad nacional, Fica comentó que "50 años atrás, nosotros éramos un país más generoso, éramos un país más solidario, éramos un país donde nos importaba lo que le pasaba a otro de la familia o lo que le pasaba a otro del vecindario".

Héctor Noguera tras 17 años de "Machos": "El machismo y sexismo que mostraba la teleserie sigue presente" Sobre el machismo de la teleserie, Noguera expresa que ha habido una evolución en las temáticas, pero no ha habido una evolución real en la sociedad.

En ese contexto, el militante del Partido Comunista cuestionó el modo en cómo funcionan actualmente las empresas forestales en el sur de Chile. "Yo no estoy en contra de que exista en el mundo y en nuestro país sobre todo, una inversión que ayude a crecer la economía, el punto es dónde está el equilibrio, dónde está lo que es justo, lo que es correcto, lo que no hace daño", estableció.

En otra materia, el humorista que ha logrado exitosas presentaciones en el Festival de Viña del Mar sostuvo que "yo no creo en el aborto libre, yo creo en el aborto en las tres causales. Yo creo que las personas tienen que asumir la responsabilidad si van a tener una vida sexual".

Bombo Fica: “yo no creo en el aborto libre, yo creo en el aborto en las tres causales. Yo creo que las personas tienen que asumir la responsabilidad si van a tener una vida sexual”.⁰ En vivo: https://t.co/YUGVvUqOlz pic.twitter.com/DDKc0rhfLz — TVN (@TVN) December 11, 2020

"Tuve que aprender a respetar a la gente que tenía problemas"

Sobre su trabajo en el humor, Bombo Fica contó que "me han dicho en forma de descalificación 'oye, dedícate a contar chistes, payaso'. Yo me gané el respeto, a través de la plataforma del espectáculo y del humor, de ser escuchado. Hablo por aquellos que no pueden decir esto".

En esa línea, el precandidato a constituyente explicó que su estilo se fue construyendo en base a "entretener no solamente con el chiste por el chiste, sino que era un chiste que tenía algo más que decir, un chiste denuncia, un chiste crítico, un chiste a través del sarcasmo y la ironía, que podía hacernos reflexionar un poco".

Eso sí, Fica reconoció que hubo una evolución que lo obligó a dejar atrás ciertos contenidos. "El humor tenía una instancia en que nos reíamos del defecto del otro y lo hacíamos por no ponernos en su lugar, creímos que todo el mundo se reía, por lo tanto había que reírse. Tuve que aprender a respetar a la gente que tenía problemas", declaró.